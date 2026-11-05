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Malezya Yeterlilikler Ajansı heyeti Anadolu Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti

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Malezya Yeterlilikler Ajansı heyeti Anadolu Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etti
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Malezya Yeterlilikler Ajansı (MQA) heyeti, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e ziyarette bulundu. Görüşmede üniversitenin mikro yeterlilik çalışmaları sunuldu, MQA heyeti Malezya'daki kalite güvencesi sistemi ve faaliyetlerini anlattı.

Malezya Yeterlilikler Ajansı (MQA) heyeti, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MQA Genel Müdür Yardımcısı Halinordina Mat Saat başkanlığındaki heyette, Standartlar Birimi Direktörü Rohasni Mohd Sidek ve Akreditasyon Birimi Direktörü Mohd Ishak Mohd Hussaini yer aldı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Serpil Koçdar, Uluslararası İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ezel Gündoğdu ve Mikro Yeterlilikler Sorumlusu Araştırma Görevlisi Selin Çöpgeven de hazır bulundu.

Görüşmede, Anadolu Üniversitesinin mikro yeterlilik çalışmaları ve bu alanda geliştirdiği sistem hakkında sunum yapıldı. MQA heyeti ise Malezya'daki yükseköğretim kalite güvencesi sistemi ve ajansın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA
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