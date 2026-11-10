Malezya'nın Selangor eyaletinde selde 5 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

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Malezya'nın Selangor eyaletinde meydana gelen selde akıntıya kapılan 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bernama ajansının haberine göre, eyaletteki Sungai Pertak Şelalesi yakınlarındaki Lata Jebus bölgesinde dün sel meydana geldi.

Selde 5 kişinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 3 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları genişletilerek devam ediyor.

Akıntıya kapılan 8 kişiden 1'inin Yemen, 1'inin Malezya, 1'inin Sri Lanka, 1'inin Nepal, 4'ünün Hindistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına itfaiye, sivil savunma, polis ve gönüllü ekiplerden toplam 80'i aşkın personel ile iki dağ rehberi katıldı.

Kaynak: AA