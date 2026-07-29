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Malezya: Myanmar, ülkede bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslümanın iadesini kabul edecek

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Myanmar'ın, ülkesinde bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslümanın (Rohingya) iadesini kabul edeceğini duyurdu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Myanmar'ın, ülkesinde bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslümanın (Rohingya) iadesini kabul edeceğini duyurdu.

Malay Mail sitesinin haberine göre Enver, katıldığı bir programda ülkesinde bulunan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Myanmar'ın, daha önce Arakanlı Müslümanları kabul etmek istemediğini ancak iki ülke arasındaki "iyi ilişkiler sayesinde" bu konuda anlaşmaya varabildiklerini belirten Enver, Nepido yönetiminin ilk etapta Malezya'da bulunan yaklaşık 5 bin Arakanlı Müslümanın iadesini kabul edeceğini duyurdu.

Öte yandan, Free Malaysia Today sitesinin haberine göre Enver, Nepido yönetiminin Bangladeş'ten de yaklaşık 300 bin Arakanlı Müslümanın iadesini kabul edeceğini ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğinin henüz kesin olmadığını belirtti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman olan binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
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