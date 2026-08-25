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3 Ülkeden Boğazlarda Serbest Geçiş Mutabakatı

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Malezya, Endonezya ve Singapur, Malakka ve Singapur Boğazları'nı uluslararası denizciliğe açık ve güvenli tutma konusunda anlaştı. Yıllık 100 bin gemi geçişiyle küresel ticaret için kritik önem taşıyan boğazlarda iş birliği vurgulandı.

Malezya, Endonezya ve Singapur, Malakka Boğazı ve Singapur Boğazı'nı uluslararası denizcilik için serbest, açık ve güvenli tutma konusunda mutabık kaldı.

Malay Mail sitesinin haberine göre, Malezya Denizcilik Dairesi, Endonezya Deniz Taşımacılığı Genel Müdürlüğü ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi, Singapur'da düzenlenen 17. İşbirliği Forumu'nda ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiride, üç ülkenin Malakka Boğazı ve Singapur Boğazı'nı uluslararası denizcilik için serbest, açık ve güvenli tutma konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Singapur Ulaştırma Bakanı Jeffrey Siow da forumda yaptığı konuşmada, Malakka ve Singapur boğazlarının küresel ticaret için önemli arterler olduğunu ve her yıl 100 binden fazla geminin bu su yollarından geçtiğini söyledi.

Siow, "Malakka ve Singapur boğazlarını uluslararası denizcilik için serbest, açık ve güvenli tutmak için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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