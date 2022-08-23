Malezya: Endonezya, dönem başkanı olarak ASEAN ülkelerinin sorunlarını çözebilir

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin iç ve küresel sorunlarını 2023 dönem başkanı olarak daha iyi ve hızlı çözebileceğini söyledi.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Endonezya'nın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin iç ve küresel sorunlarını 2023 dönem başkanı olarak daha iyi ve hızlı çözebileceğini söyledi.

Başbakan İsmail Sabri, bunun, Endonezya'nın ASEAN ülkeleri ve diğer birçok yabancı ülke üzerinde büyük etkisi ve oldukça iyi ekonomik iş birliğine sahip olmasından kaynaklandığını ifade etti.

İsmail Sabri, "Endonezya, ASEAN ülkeleriyle ekonomik ittifakı olan ve çok sayıda yatırım çekebilen çok etkili bir ülke. Endonezya (aynı zamanda) Güney Çin Denizi sorunu, Myanmar'daki siyasi kriz ve Arakanlı Müslümanların durumu gibi örgüt içindeki sorunları da çözebilir." dedi.

Endonezya'nın diğer ASEAN ülkelerinin desteğini alması koşuluyla tüm bu sorunları hızla çözebileceğine inandığını belirten İsmail Sabri, "Ayrıca yalnızca Malezya'nın değil, diğer ASEAN ülkelerinin de örgütün 2023 dönem başkanı olarak Endonezya ile iş birliği yapacağından eminim." diye konuştu.