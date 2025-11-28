Malezya'da Sel Faciası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

KUALA LUMPUR, 28 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın Malakka eyaletinde sel sularına kapılarak sel önleme göletine sürüklenen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre çocuk, en son görüldüğü yerden yaklaşık 600 metre uzaklıkta acil durum ekipleri tarafından bulundu.

Malezya Sosyal Yardımlar Dairesi, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 26.928'e yükseldiğini ve yerel saatle 13.00 itibarıyla mağdurların 273 sel yardım merkezinde barındırıldığını bildirdi. Yetkililer, en fazla etkilenen bölgenin Kelantan eyaleti olduğunu vurguladı.

Meteoroloji Dairesi, Malakka Boğazı'ndan karaya ilerleyen Senyar tropikal fırtınası da dahil olmak üzere olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.