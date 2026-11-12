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Malezya'da prematüre yapışık ikiz erkek bebekler Kota Kinabalu'da ameliyatla ayrıldı

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Malezya'nın Kota Kinabalu kentinde prematüre yapışık ikiz erkek bebekler, Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinde yapılan Pygopagus tipi ameliyatla ayrıldı. Bebeklerin yakın gözlem ve özel bakım altında tutulduğu bildirildi.

Malezya'da bel bölgesinden birbirine yapışık, prematüre ikiz erkek bebekler, disiplinler arası cerrahların yaptığı operasyonla birbirinden ayrıldı.

New Straits Times gazetesinin haberine göre, Kota Kinabalu kentinde Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinde, "Pygopagus" tipi prematüre ikiz erkek bebekler ameliyat edildi.

Çocuk cerrahları, ikizlerin ortak bağırsak ve idrar sistemlerini birbirinden ayırdıktan sonra pelvik tabanlarını yeniden yapılandırdı.

Beyin ve sinir cerrahları da omurilik fonksiyonlarını ve bacak hareket kabiliyetini korumak amacıyla, sakrum bölgesinde sinir ayırma işlemleri gerçekleştirdi.

Ameliyata Tunku Azizah Hastanesi ve Sarawak Genel Hastanesinden uzmanlar da destek verdi.

Prematüre ikiz erkek bebekler, disiplinler arası cerrahların yaptığı karmaşık ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Sabah Kadın ve Çocuk Hastanesinden yapılan açıklamada, "Bu denli kısa bir süre içinde, oldukça karmaşık iki ayırma ameliyatının başarıyla gerçekleştirilmiş olması, yerel tıbbi ekiplerimizin olağanüstü özverisini, inisiyatif alma becerisini ve klinik yetkinliklerini gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bebeklerin yakından gözlem altında tutulduğu ve özel bir bakım sürecine dahil edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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