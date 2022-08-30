Malezya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ve Askeri Ateşe Albay Sedat Öztürk'ün ev sahipliğindeki törene, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar ve Malezya'daki Türkler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı programı, şehit ve gazilerin ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim ile devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Emir Salim Yüksel, yaptığı konuşmada, 100 yıl önce 30 Ağustos günü Türk ordusunun bağımsızlık yolunda büyük bir başarıya imza attığını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, çalışma arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilere şükranlarını sundu.

Yarın Bağımsızlık Günü'nü kutlamaya hazırlanan Malezya halkının 65. Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Büyükelçi Yüksel, "Türkiye adına, Bağımsızlık Günü'nün Malezya halkına refah, sağlık ve en büyük güzellikleri getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yüksel, AA muhabirine verdiği demeçte, şunları söyledi:

"Kuala Lumpur'da, ülkemiz ile ilişkileri çok yakın olan ve Kapsamlı Stratejik Ortaklığı bulunan Malezya ile Türkiye arasında son derece yakın ilişkiler var. Türk Büyükelçiliği olarak bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Malezya'daki dostlarımızla idrak etmekten dolayı çok memnunum. Zafer Bayramı'mızın 100. yılı ülkemizin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafeleri göstermek açısından da son derece önemli, uygun bir fırsat oldu, bu vesileyle tüm savunma sanayii şirketlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler sadece savunma sanayi alanında değil, diğer alanlarda da önümüzdeki yıllarda daha ileriye gider."

Programın ardından misafirlere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.