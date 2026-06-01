Malezya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Kısıtlamaları Yürürlüğe Girdi

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Malezya, 16 yaş altındaki çocukların çevrimiçi tehditlerden korunması amacıyla sosyal medya platformlarına kayıt ve hesap açtırma sırasında yaş doğrulama zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (Bernama) bildirdiğine göre düzenleme, 2025 Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında pazartesi günü yürürlüğe giren Çocuk Koruma Yönetmeliği ve Risk Azaltma Yönetmeliği uyarınca Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu tarafından uygulanıyor.

Yeni yönetmelikler uyarınca 16 yaş altı kişilerin herhangi bir sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Bu platformlara kayıt olmak isteyen kişilerin yaşlarını doğrulamak için MyKad, pasaport veya resmi dijital kimlik olan MyDigital ID gibi resmi kimlik belgelerini sunmaları gerekecek.

Risk Azaltma Yönetmeliği'ni ihlal eden hizmet sağlayıcılara, 10 milyon ringite (yaklaşık 2,5 milyon ABD doları) varan para cezaları da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

