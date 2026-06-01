Haberler

Malezya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Kısıtlamaları Yürürlüğe Girdi

Malezya'da 16 Yaş Altı Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Kısıtlamaları Yürürlüğe Girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya, 16 yaş altındaki çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak için sosyal medya platformlarında yaş doğrulama zorunluluğu getirdi. Yeni düzenleme kapsamında 16 yaş altındakiler hesap açamayacak, ihlal edenlere 2,5 milyon dolara kadar ceza uygulanabilecek.

KUALA LUMPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Malezya, 16 yaş altındaki çocukların çevrimiçi tehditlerden korunması amacıyla sosyal medya platformlarına kayıt ve hesap açtırma sırasında yaş doğrulama zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (Bernama) bildirdiğine göre düzenleme, 2025 Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında pazartesi günü yürürlüğe giren Çocuk Koruma Yönetmeliği ve Risk Azaltma Yönetmeliği uyarınca Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu tarafından uygulanıyor.

Yeni yönetmelikler uyarınca 16 yaş altı kişilerin herhangi bir sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. Bu platformlara kayıt olmak isteyen kişilerin yaşlarını doğrulamak için MyKad, pasaport veya resmi dijital kimlik olan MyDigital ID gibi resmi kimlik belgelerini sunmaları gerekecek.

Risk Azaltma Yönetmeliği'ni ihlal eden hizmet sağlayıcılara, 10 milyon ringite (yaklaşık 2,5 milyon ABD doları) varan para cezaları da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Kaynak: Xinhua
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu

7 aylık hamile hemşire, kolunda serum takılı halde ölü bulundu
Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler

Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
İrfan Can Kahveci için karar çıktı! Havalara uçacak

İrfan için karar çıktı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına en sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi