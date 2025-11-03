Malezya Başbakanı'ndan Sudan'daki Soykırım Uyarısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentinde yaşanan vahşetin "soykırım boyutuna ulaşabileceği" uyarısında bulundu.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Sudan'daki sivillerin korunması ve şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

"Tanık olduklarımız bir insani felakettir. Vicdanı sarsan ölçekte kitlesel katliamlar, açlık ve yerinden edilmeler yaşanıyor. İnsanlığa karşı suçlar hatta soykırım boyutuna varabilecek vahşetlere ilişkin raporlar kabul edilemez." ifadelerini kullanan Enver, Malezya'nın Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Enver, bölgeye insani yardım erişiminin ve barışın sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması, çok sayıda silahsız kişiyi öldürmesi ve işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.