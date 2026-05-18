Malezya Başbakanı Enver, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını şiddetle kınadı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, hukuka aykırı şekilde alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bernama ajansının haberine göre Başbakan Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Enver, zalim ve siyonist rejim İsrail'in insani yardım misyonuna karşı sergilediği bu korkunç davranışın, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadığını, aynı zamanda Filistin halkını savunmak için harekete geçen herkesi baskı altına alma konusundaki acımasız tutumunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Ülkesinin, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ifade eden Enver, güvenliğin sağlanması ve aralarında 16 Malezya vatandaşının olduğu tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Enver, dünyanın, İsrail'in işlediği zulüm ve vahşetlere boyun eğmeye devam edemeyeceğini vurgulayarak, "Filistin halkına ve insani yardım götürenlere yönelik baskı derhal sona ermelidir ve İsrail adalet ve hesap verme yükümlülüğüyle yüzleşmelidir." ifadesini kullandı.

?İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı saldırısına maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.