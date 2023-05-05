Malezya Başbakanı, firari iş insanı Low Taek Jho'nun ülkeye getirilmesi için temaslarını sürdürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'nun ülkeye dönüşünü hızlandırmak için diğer ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş insanı Low Taek Jho'nun ülkeye dönüşünü hızlandırmak için diğer ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

Straits Times'ın haberine göre, Kuala Lumpur'daki etkinlik sonrası gazetecilere konuşan Enver İbrahim, adı Malezya tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı "Kamu Kalkınma Fonu (1MDB)" ile anılan firari iş insanı Low'un izini sürmede yabancı ülkelerin istihbarat servisleri ve İnterpol ile çalıştıklarını belirtti.

Eski Başbakan Necip Rezak'a yakınlığıyla bilinen ve 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında "kilit isim" olarak adı geçen Low Taek Jho, Malezya makamlarınca aranıyor.

İnterpol'ün 2016'da hakkında kırmızı bülten çıkardığı Low'un, Çin'e bağlı Makao Özel İdari Bölgesi'nde bilinmeyen bir yere kaçtığı iddia edilmişti.

Malezya, 1MDB soruşturması kapsamında Low'un özel uçağı ve lüks yatına el koymuştu.

Firari iş insanı hakkında en son ABD'deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açmıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Malezya, 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.