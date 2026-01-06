Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek

Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Enver İbrahim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, yarın Türkiye- Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının tertipleneceğini bildiren Duran, "Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Haberler.com
500

