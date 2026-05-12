Albüm: Malezya'da 37 Göçmeni Taşıyan Tekne Battı: 14 Kişi Kayıp

Malezya'nın Pangkor Adası açıklarında, 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne battı. Olayda 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı.

KUALA LUMPUR, 12 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) Perak Eyaleti Direktörü Mohamad Shukri Khotob salı günü yaptığı açıklamada, olayın Perak açıklarında batan tekneden sağ kurtulan 23 kişiyi bulan ve kurtaran Malezyalı bir balıkçı tarafından yetkililere bildirildiğini söyledi.

Khotob, kayıp 14 kişiyi bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua
