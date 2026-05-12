Haberler

Malezya'da 37 Göçmeni Taşıyan Tekne Battı: 14 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Pangkor Adası açıklarında, 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne battı. Olayda 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı. Kaybolanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KUALA LUMPUR, 12 Mayıs (Xinhua) -- Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) Perak Eyaleti Direktörü Mohamad Shukri Khotob salı günü yaptığı açıklamada, olayın Perak açıklarında batan tekneden sağ kurtulan 23 kişiyi bulan ve kurtaran Malezyalı bir balıkçı tarafından yetkililere bildirildiğini söyledi.

Khotob, kayıp 14 kişiyi bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Khotob, "İlk incelemeler, göçmenlerin 9 Mayıs'ta Endonezya'nın Kisaran kentinden ayrılarak ve Penang, Terengganu, Selangor ve Kuala Lumpur dahil olmak üzere Malezya'nın çeşitli bölgelerine gitmeyi planladıklarını ortaya koydu" dedi.

Yetkililerin arama çalışmaları kapsamında tekneler, bir helikopter ve bir gözetleme uçağı görevlendirdiğini kaydeden Khotob, kurtarma operasyonun sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. kattan düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Başkentte ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Peş peşe uyarıların ardından kentte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı! Saklandığı yer 'pes' dedirtti
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü