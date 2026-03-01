Malezya, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesini kınayarak ateşkes çağrısı yaptı

Malezya, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırıları sonucu öldürülmesini kınayarak tarafları derhal ateşkes ve itidale çağırdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu öldürülmesini kınayarak bunun, Orta Doğu'yu "ciddi ve sürekli istikrarsızlığın eşiğine getirdiğini" belirtti.

Enver, "(Hamaney'in) ölümünü onaylayanlar bu eylemlerin sonucunun farkında olmalı. Varoluşsal tehditlerin nadiren tahmin edilebilir tepkileri olur. Devlet liderinin kasıtlı hedef alınması, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve uluslararası hukuku destekleyen norm ve ilkeleri zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ı "itidal ile yanıt vermeye" çağıran Enver, " Malezya, derhal ateşkes, sivillerin korunması ve ciddi diyaloga geri dönülmesi çağrısı yapıyor. Kriz, güçle çözülemez. Diplomasi, itidal ve siyasi irade gerektirir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Malezyalıların güvenliğinden endişe duyduklarını, korunmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Enver, hükümetin, bölgesel hava sahası, Hürmüz Boğazı'nda seyahat serbestisi gibi konuların Malezya için ekonomik sonuçlarını derhal değerlendireceğini aktardı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.