Malezya, 1700'ü aşkın İsraillinin Mescid-i Aksa baskınını kınayıp BM'ye çağrı yaptı

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Malezya, aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın İsraillinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, Birleşmiş Milletler'e (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül'de aralarında aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'in de bulunduğu Filistin topraklarını gasbeden 1700'ü aşkın İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.

Açıklamada, tekrarlayan söz konusu baskınların uluslararası hukuka, Doğu Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsüne aykırı olduğuna dikkat çekilerek, "Bu eylemler sadece münferit provokasyonlar değil, aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kimliğini ve karakterini değiştirmeye yönelik siyonist İsrail rejiminin süregelen çabalarının bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

BM'ye çağrı

Malezya'nın bu tür girişimleri kategorik olarak reddettiğinin belirtildiği açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına ve Müslümanların dini haklarına tam olarak saygı gösterilmesi ve bunların korunması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu eylemin kınandığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Siyonist İsrail rejimi, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükoyu sarsmaya yönelik süregelen girişimlerinden dolayı sorumlu tutulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA