Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü Yılı Ahlat'ta Kutlandı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları başladı.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programa; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Törenin açılışında konuşan Vali Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi'nin, savaşın galibiyeti değil, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Vali Karakaya, "Aziz milletin şanlı tarihine altın harflerle yazılan Anadolu'nun kapılarını ebediyen açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü ve Ahlat etkinliklerini hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O gün atılan adım, inşallah bugün bizlere vatan kılınan bu toprakların da temelini oluşturmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleriyle düzenlenen bu etkinlikler, geniş yelpazede bu tarihi ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük anlam taşımaktadır. Bizler şuna inanıyoruz ki; Malazgirt ruhu milletimize daima güç verecek, 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirecek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam dayanaklarından birisi olacaktır. Bu vesileyle başta Sultan Alparslan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN TEMELİ

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da "Her zaman yaramız olan, dünyanın gözü önünde devam eden bir vahşeti lanetleyerek, İsrail'in kadın, çocuk, bebek demeden vahşice, hunharca yapmış olduğu soykırımı lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün aslında burada konuşmamız gereken, dikkat çekmemiz gereken en önemli konu; 954 yıl önce Malazgirt'te başlayan etnik kökenine, ırkına bakmaksızın bu memleketin mayasını yoğurmak için, bu memleketin kaderini birleştirmek için bir araya gelmiş insanların burada göstermiş olduğu o muhteşem mücadeleyi günümüze taşımak için bu etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "İnşallah bu yıl da kazasız, belasız huzur içinde bir etkinlik, bir kutlama olur. Tabii bu toprakları şöyle bilmek lazım. Ümmetin birlik ve beraberliğini temelinin atıldığı topraklardan biri. Onun için bu topraklar kıymetli. İnşallah ümmetin o günkü birlik beraberliği günümüzde de bir araya gelip, İsrail'deki soykırıma, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme engel olur diye buradan dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ise Ahlat'ın zafer kapısı olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutlamak üzere burada bulunmaktayız. Sultan Alparslan sadece bir savaş kazanmadı, kahraman ordusuyla aynı zamanda bu topraklara ebedi vatan mührünü vurdu. Bu ruhun mirasçılarıyız. Ahlat, zaferin kapısıdır. Biz Okçular Vakfı olarak, 9 yıldır bu etkinliği sürdürmenin ve gelecek nesillere aktarmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis timinin zeybek ve motor gösterisi de ilgiyle izlendi.