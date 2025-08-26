Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'yi, Bakan Güler, askeri törenle karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer katılımcıları Malazgirt Milli Park Alanı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel