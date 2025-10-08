Malazgirt'te Saman Yığını Yangını TOMA ile Söndürüldü
Malazgirt ilçesinde Adalar Mahallesi'nde çıkan saman yığını yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tehdit oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen TOMA'lar yangını başarıyla söndürdü. Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.
??????? Malazgirt ilçesinde saman yığınlarında çıkan yangın Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahalesiyle söndürüldü.
Adalar Mahallesi'nde saman yığınında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.
Vatandaşlar desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel