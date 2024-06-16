Malazgirt'te Kurban Bayramı namazı kılındı
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı. Malazgirt Merkez Camisi'nde dua eden vatandaşlar, Kaymakam Göksu Bayram ve eski Belediye Başkanı Cengiz Altın tarafından bayramları tebrik edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere geldi.
Malazgirt Merkez Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar, dua etti.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve eski Belediye Başkanı Cengiz Altın, camide vatandaşın bayramı tebrik etti.