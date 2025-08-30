Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmalarla devam etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Okan Sever, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Fatih Vural, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
