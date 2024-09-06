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Vali Seddar Yavuz, Malatya'daki Rezerv Alanlarda İncelemelerde Bulundu

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki rezerv alanlarında inceleme yaparak, yürütülen inşa çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yavuz, deprem sonrası bölgede konut ve ticari alan sıkıntısının giderilmesi için projelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki rezerv alanlarda inceleme yaparak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, Battalgazi ilçesindeki Saray ve Akpınar (Çarşı Projesi) Mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca, İlyas, Zaviye, Koyunoğlu, Hoca Ahmet Yesevi ve Yakınca Mahallerindeki rezerv alanlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililer, rezerv alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili Yavuz'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların ve tüm kamu kurum ile kuruluşlarının fedakarca çalışmalarıyla inşa faaliyetlerinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek adına titizlikle çalışıldığını vurgulayan Yavuz, rezerv alanlarındaki projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki konut ve ticari alan sıkıntısının büyük ölçüde giderileceği belirtti.

İncelemelerde Yavuz'a, Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Başer, İl AFAD Müdürü Ali Altındal, YİKOB Müdür Vekili Cevdet Sel ile TOKİ temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Seddar Yavuz Battalgazi Yeşilyurt İnceleme Güncel

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