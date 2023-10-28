Malatya ve Kilis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Malatya ve Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Malatya ve Kilis'te, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı'nda başlayan kortejde Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşla Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nden Millet Bahçesine ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Yürüyüş esnasında katılımcılar havai fişek gösterisi izledi.

Millet Bahçesinde Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile 2. Ordu Komutanlığı Bandosu çeşitli ezgileri seslendirdi.

Kilis

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okunmasının ardından meşale ateşi yakıldı. Etkinlik havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Çoşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Ümit Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.