Haberler

Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle üniversitelerdeki hamile ve engelli personele idari izin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya ve Kahramanmaraş'taki üniversiteler, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personeline 31 Aralık 2025 tarihine kadar idari izin verdiklerini açıkladı. Ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Malatya ve Kahramanmaraş'taki üniversiteler, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personeline idari izin verdiklerini duyurdu.

İnönü Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

İnönü Üniversitesinde eğitim öğretim hizmeti ve sınavların devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Hastanemizde sağlık hizmetinin aksamaması için personelimiz görevinin başında olacaktır." denildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan açıklamadaysa yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, çocuğu kreş çağında olan veya anaokuluna devam eden, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerininse 1 gün tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Bu tarihte yapılması planlanan dersler ilgili dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle alınan tedbirlere işaret edilerek, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte olup, yöneticilik görevi bulunanlar hariç, hamile, engelli, 60 yaş üstü ile anasınıfı çağında çocuğu olan personelimiz 31 Aralık 2025 tarihinde bir gün süreyle idari izinli olacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal futbola veda ediyor

''Sonu böyle olsun istemezdim'' diyerek futbolu bırakacağını açıkladı