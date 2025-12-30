Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle üniversitelerdeki hamile ve engelli personele idari izin

Malatya ve Kahramanmaraş'taki üniversiteler, yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personeline idari izin verdiklerini duyurdu.

İnönü Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

İnönü Üniversitesinde eğitim öğretim hizmeti ve sınavların devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Hastanemizde sağlık hizmetinin aksamaması için personelimiz görevinin başında olacaktır." denildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden yapılan açıklamadaysa yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitede görev yapan hamile, çocuğu kreş çağında olan veya anaokuluna devam eden, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerininse 1 gün tatil edildiği belirtilen açıklamada, "Bu tarihte yapılması planlanan dersler ilgili dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle alınan tedbirlere işaret edilerek, "Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmekte olup, yöneticilik görevi bulunanlar hariç, hamile, engelli, 60 yaş üstü ile anasınıfı çağında çocuğu olan personelimiz 31 Aralık 2025 tarihinde bir gün süreyle idari izinli olacaktır." denildi.