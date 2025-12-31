Haberler

Depremin izlerini silen Malatya 2026'ya umutla bakıyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, afet sonrası yapılan çalışmaları değerlendirerek, 2026'ya umutla baktıklarını ve depremin izlerini sildiklerini açıkladı. Yavuz, yılbaşı tedbirleri ve karla mücadele hakkında da bilgi verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte afetin izlerinin silindiğini, 2026'ya umutla baktıklarını belirtti.

Vali Yavuz, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını, etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla da özellikle şehirlerarası yol güvenliğini sağlamak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu ve anlık müdahalelere devam ettiğini söyledi.

Sürücülerden zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını isteyen Yavuz, karla mücadele için ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 964 araç ve 2 bin 998 personel görevlendirildiğini, Malatya-Sivas, Malatya-Adıyaman, Malatya-Elazığ kara yollarında ağır vasıta araçların ve çekicilerin trafiğe çıkmasına müsaade etmediklerini ifade etti.

"Mükemmel bir şehir inşa ediyoruz"

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin izlerini artık sildiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"104 bin konut ve iş yerini devlet eliyle, 16 bin 300 yerinde dönüşümü de devletimizin katkısı ve desteğiyle, kısacası 120 bini aşan bir yapılaşmayı gerçekleştiriyoruz. Herkesin gözlerine inanacağı, gördüğünde onur ve gurur duyacağı, evlatlarımıza güvenli, konforlu, afete dirençli alışveriş merkezleriyle, ticaret merkezleriyle ve güvenli konutlarıyla mükemmel bir şehir inşa ediyoruz. Dolayısıyla depremin izlerini silen, geleceğe umutla bakan ve 2026'nın diğer yıllardan daha iyi olacağını düşünerek bir kez daha hem Malatyalı hemşehrilerimizin hem aziz milletimizin 2026 yılını gönülden tebrik ediyorum."

