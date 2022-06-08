Malatya Valisi Şahin, Pütürge ilçesini ziyaret etti - Haberler

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Malatya Valisi Şahin, Pütürge ilçesini ziyaret etti

AA - Volkan Kaşik - Güncel
Malatya Valisi Şahin, Pütürge ilçesini ziyaret etti

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Pütürge ilçesinde temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, ilçe ziyaretinde, kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışma ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın ile Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü de ziyaret eden Vali Şahin, ilçede yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Şahin, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda ise ilçe ziyareti ve muhtar toplantılarına Pütürge'den başladıklarını belirtti.

Toplantıda muhtarlar sorunları ile talep ve önerilerini Vali Şahin'e iletti.

Vali Şahin daha sonra Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi inşaat alanı ve ilçe merkezinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Şahin, ardından 1997'de Şırnak'ta görevliyken sınır ötesi operasyonda şehit olan Mehmet Taştekin'in ailesini de ziyaret ederek, şehidin babası Haşim Taştekin ile bir süre görüştü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Mikail Sülük Malatya Pütürge Güncel Haberler

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