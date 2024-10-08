Üye Girişi
Haberler

Malatya Valisi'nden Afet Risklerini Azaltma Çağrısı

Malatya Valisi'nden Afet Risklerini Azaltma Çağrısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, uluslararası afet risklerinin azaltılması günü kapsamında yaptığı açıklamada, şehirdeki yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini, davaların yapım sürecini yavaşlattığını vurguladı. Yavuz, afet risklerini azaltmak için güncellenmiş eylem planlarının önemini belirtti ve Malatyalılara destek çağrısı yaptı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olası afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmak için şehrin yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini belirterek rezerv alanlarda açılan davaların, yapım sürecini yavaşlattığını söyledi.

Yavuz, Valilik binasında Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, afetten önce risk azaltma çalışmalarının, can ve mal kayıplarını aza indiren modern anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri toplantıda 28 hedef altında, şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olabilmek üzere, afet risklerini azaltmak için 168 eylemin belirlendiğine işaret eden Yavuz, depremden önce alınan il afet risk azaltma planını güncelleme kararı aldıklarını söyledi.

Depreme dayanıklı ve dirençli şehir oluşturmak için rezerv alanların kritik bir görev ve işlev göreceğini hatırlatan Yavuz, "Bu şehirde mal ve can kayıpları bir kez daha olmasın isteniyorsa yapı stoku yenilenmelidir, yapı stoku yenilenmeden biz can ve mal kayıplarını azaltamayız. Çağrıda bulunuyorum, Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha sesleniyorum. Dava açarak ağır hasarlı dahil olmak üzere yıkımların önüne geçmeyin. Davalar yoluyla yapım süreçlerinin hızını kesmeyin. Biz gideriz, şehirde yaşayanlara sesleniyorum, lütfen önümüzü açın. Şehrin ileri gelenleri, akil insanları, uzattığımız eli tutun, devlet bütün imkanlarını şehrimize seferber etmişken bu yeni yapılanma sürecine destek olun." diye konuştu.

Kışla Caddesi ve Saray Mahallesi'ndeki rezerv alanda 94 kilometre fore kazıkla zemini güçlendirme çalışması yaparak mükemmel konut ve iş yerleri üreteceklerini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Halen dava açarak, süreci tıkayanlara sesleniyorum. 2 bin kişi iş yeri bekliyor, konutunu bekliyor. Aynı çağrımı tüm rezerv alanlar için söylüyorum, rezerv alanlar şehrin değişimi ve dönüşü için bulunmaz fırsat. Cebinizden bir kuruş para çıkmadan, devlet olarak altyapıyı hibe olarak yapıyoruz. Sizin haklarınızı koruyarak yeni bir şehir tasarlıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün önünde durmak, dezenformasyon, kirli propaganda yapmak, Malatyalı kardeşlerimizin torunlarının geleceğine ipotek koymaktır."

Devletin tüm imkanlarının bu şehir için seferber edildiğine vurgu yapan Yavuz, "Bu fırsat ve imkandan herkes faydalansın. Her deprem olduğunda ağlamak bizim kaderimiz olmasın. Yıkıkların altında yakınlarımız kaldığında çaresiz sağa sola koşuşturmak, arama kurtarma ekipleri gelsin diye beklemek beşine düşmeyelim. İşte fırsat, afete, depreme dirençli yeni bir Malatya imkanı yapmak mümkün. " dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Politika malatya Sağlık Güncel Çevre

TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu
Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 8 Ekim Salı Leyla 5. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ekim Çubuk, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Yüreğir, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Balıkesir'de Atatürk heykeline saldıran kim, adı ne, neden saldırdı (OLAY ANI VİDEOSU)? Furkan Olgun kimdir? Denizli Furkan Olgun neden öldü, hastalığı neydi (AK PARTİ)? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.