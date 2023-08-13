Malatya Valisi Hulusi Şahin'e veda programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Antalya'ya atanan Malatya Valisi Hulusi Şahin için veda programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin için Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda veda programı yapıldı.

Burada konuşan Şahin, Malatya'nın kısa bir süre içerisinde toparlanacağını çok hızlı bir şekilde yaralarını saracağını belirtti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde bütün planların alt üst olduğunu aktaran Şahin, gece gündüz demeden büyük felaketin altından kalkmak ve yaraları sarmak için mücadele ettiklerini anlattı.

Şahin, depremlerde yaşanan zor günlerden sonra yapılan çalışmalar ve kat edilen mesafelerin oldukça iyi olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok zordu, çok zor günlerdi, çok zor anlardı, çok karanlık günlerdi ama elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz çalışmaların, kat ettiğimiz mesafelerin oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. 1237 vatan evladını kaybetmişiz, canlar gitmiş, binlerce insan yaralanmış, uzuvları kaybedilmiş, halen tedavi gören kardeşlerimiz var. Dolayısıyla kim diyebilir ki efendim her şey mükemmel her şeyi mükemmelen yaptık bitti, konu kapandı. Bunu kimse söylemez kimse de söylemiyor zaten. Biz bu coğrafyaya geldik geleli böyle bir felaket görülmedi. Şimdi biz bu standart içinde diyoruz ki epey mesafe kat ettik, ölüm döşeğindeyken, artık ayaklanmaya başlamış bir hasta gibi düşünün. Bu şehir artık yaşamaya başladı. Artık çarşılar, pazarlar, insanlarla doldu. Sokaklarda insanlar dolaşıyor. Alışveriş yapılıyor AVM'ler dolu, dükkanlarda bir hareketlilik başladı. Yani, şehir kendini tamir etmeye başladı."

Malatya'nın zamanla daha da iyi olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Malatya iyileşecektir. Malatya'nın istikbali parlaktır. Bu şehrin ekonomik olarak, sosyal olarak istikbalini imar ederken moralini de ihya etmeniz lazım. 4 büyük ilin içerisinde yine en çabuk toparlanan Malatya'dır ve çok hızlı bir şekilde de yaralarını tamir etmektedir. Ben birkaç yıl içerisinde Malatya'nın çok iyi olacağını düşünüyorum. Siyasileri, sivil toplum örgütleri, muhalefetiyle, iktidarıyla, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamları, valileri, vali yardımcıları il müdürleri üniversiteleri tüm dinamikleriyle iş adamlarıyla Malatya'daki bu büyük yükü herkes omuz vererek inanıyorum ki kaldıracaktır ve geleceğe umutla bakacaktır. Ben öyle hissediyorum, öyle görmek istiyorum ve bunun da potansiyelini Malatya'da net bir şekilde görüyorum."