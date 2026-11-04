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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 'Bir Kare Özgürlük' sergisinin açılışı yapıldı

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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 'Bir Kare Özgürlük' sergisinin açılışı yapıldı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde fotoğraf sanatçısı Yüksel Açıkgöz'ün eserlerinden oluşan 'Bir Kare Özgürlük' sergisi açıldı. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Açıkgöz ile açılış kurdelesini kesti ve sergide güzel eserler bulunduğunu söyledi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde "Bir Kare Özgürlük" sergisi açıldı.

Yusuf Bozkurt Özal Fuaye Salonu'nda düzenlenen sergide, fotoğraf sanatçısı Yüksel Açıkgöz'ün eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesini, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve sanatçı Açıkgöz ile birlikte kesti.

Bentli, sergide güzel eserlerin bulunduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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