Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.
Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.
Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.