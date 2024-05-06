Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte dünden bu yana etkisini gösteren sağanak, soğuk havayla birlikte yüksek rakımlı ilçelerde yerini kara bıraktı.

Hekimhan, Darende ve Akçadağ ilçelerinin yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde ise yağmur aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hekimhan Akçadağ Darende Malatya Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title