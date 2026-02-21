Haberler

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, AFAD tarafından kaydedildi. Sarsıntının derinliği 9,39 kilometre olarak belirlendi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
