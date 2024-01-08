Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 16.19'd, 9.6 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 16.19'da, 9.6 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.3 olarak duyurduğu depremin 8.2 kilometre derinlikte Kale ilçesinde meydana geldiğini bildirdi.