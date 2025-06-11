Malatya'nın Kale İlçesinde Yangın: 30 Ağaç ve 30 Dönüm Alan Zarar Gördü
Malatya'nın Kale ilçesinde Dedeköy Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 30 ağaç ve 30 dönüm otluk alanın zarar gördüğü bildirildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale İlçesi Dedeköy Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yoğun uğraşları sonucunda söndürülen yangında 30 ağaç ve 30 dönüm otluk alan zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel