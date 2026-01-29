Kale'de çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili projeler görüşüldü. Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, projeler hakkında bilgi verdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, gerçekleştirilecek projeler hakkında sunum yaptı.
Toplantıya, Kale Kaymakamı İsmaik Hakkı Batı, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
