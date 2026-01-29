Haberler

Kale'de çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili projeler görüşüldü. Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, projeler hakkında bilgi verdi.

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili ilçede uygulanan projeler görüşüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, gerçekleştirilecek projeler hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Kale Kaymakamı İsmaik Hakkı Batı, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
500

