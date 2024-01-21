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Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Malatya'da saat 15.41'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yerin 9,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ ERSİN YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Bursaspor Teksas:

Korkmasın kimse kardeşim. Bunlar normal ve olacak 1 yıl veya az daha fazlasına kadar. Normal bu kadar büyük bir deprem sonrası. Panik yapmayın sakın. 99 depremin o yaşayan tecrübeliyim biri olarak söylüyorum. Bunlar artçı ve çok normal. Korkmayın sakın.

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