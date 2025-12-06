Haberler

1 çocuk annesi acil tıp teknisyeni Sibel, ambulans da kullanıyor

33 yaşındaki acil tıp teknisyeni Sibel Yel, Malatya'da ambulans şoförü olarak görev yapıyor. Kendisini sadece bir sürücü değil, aynı zamanda bir sağlık personeli ve anne olarak tanımlayan Yel, trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiğini vurguluyor.

MALATYA'da 1 çocuk annesi acil tıp teknisyeni Sibel Yel (33), aynı zamanda ambulans şoförü oldu. Kent merkezindeki tek kadın ambulans şoförü Yel, "Biz aslında direksiyon başında sadece bir bayan olarak değil aynı zamanda sağlık personeli, bir anne, bir kardeş ve bir evlat olarak bulunuyoruz" dedi.

Malatya'da yaşayan Sibel Yel, 18 yaşında sağlık lisesinden mezun olduktan sonra acil tıp teknisyeni olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ambulansta 9 yıl acil tıp teknisyenliği yapan Yel, ardından ambulans şoförlüğüne ilgisi nedeniyle sürücü kursuna gitti. Eğitimi tamamlayan Yel, daha sonra çalıştığı birime ambulans şoförü olmak istediğini iletti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün onayıyla Yel, 6 yıl önce ambulans şoförlüğüne başladı. Battalgazi ilçesindeki 3 Nolu Kernek 112 Ambulans İstasyonu'nda görev yapan Sibel Yel, son 6 yıldır hem acil tıp teknisyenliği hem de şoförlük yapıyor.

'AİLEM GURUR DUYUYOR'

Sibel Yel, "Bu işe başladığımda hem arka kabin hem de ön tarafta sürücülük yaparken, ailem bayan olduğum için yapabileceğimden ve zorlanabileceğimden endişe duyuyordu. Kırsal bölgelerde vakalara da gittiğimiz için saatlerce telefonumuz çekmeyebiliyor ve ailemiz zaman zaman bize ulaşamayabiliyor. Bundan dolayı endişe yaşasalar da artık alıştılar. Biz burada vicdanımız ve kalbimizle iş yapmaya çalışıyoruz. Hastaları sadece hasta olarak görmüyoruz. Elbette onları birilerinin annesi, babası, kardeşi ya da çocuğu ve bir yakını olarak görüyoruz. Yaptığım işten hem ben hem de ailem gurur duyuyor" dedi.

'AMBULANSA YOL VERMELERİNİ İSTİYORUZ'

Yel, "Trafikte bir bayan olarak zorluklar yaşayabiliyoruz. Buna erkek sürücü arkadaşlarımız da dahil. Bizim için ambulansta çalan sadece bir siren sesi değil, vicdanın sesidir. Kişiler bunu bir araç veya ritim olarak duyduklarında zorluklar yaşayabiliyoruz. Biz aslında direksiyon başında sadece bir bayan olarak değil aynı zamanda sağlık personeli, bir anne, bir kardeş ve bir evlat olarak bulunuyoruz. Sürücülerden 'Hayata yol ver, yaşama yol ver' mantığı ile fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

'6-7 DAKİKADA VAKAYA ULAŞIYORUZ'

Sadece bir araç kullanmadığını ve bir cana yetişmek için mücadele ettiğini belirten Yel, "Her gün 24 saat esasına göre görev dağılımlarımız oluyor. Gece gündüz demeden her an vakaya hazırız. Çünkü vakaya anında acil çıkış yapmak zorundayız. Bir aile, bir bebek veya sokakta kalan vatandaşımız gibi sağlık sorunu yaşayan herkesin bizim yardımımıza ihtiyacı olabilir düşüncesi ile hareket ediyoruz. 60 ila 90 saniye arasında hazırlanarak yola çıkıyoruz ve merkezde ortalama 6-7 dakika içerisinde vakaya ulaşmış oluyoruz. Evde yemek yapan ve çocuklarına bakan biri olarak vakalarda da bu ellerle bir hayat kurtarabileceğimi ve sadece araba sürmediğimi biliyorum; bir cana koşuyorum. Bu bana aynı zamanda gurur veriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
