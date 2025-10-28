Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor

Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Hekimhan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Atatürk Anıtındaki program tamamlandı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesindeki anaokulu öğrencileri ise Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Öğrenci ve velilerin hazırladığı çeşitli yiyecek ve el emeği ürünleri okulda satışa sunuldu.Kermesten elde edilen gelir ise Şehit ve gazi yakınlarına verilecek.

Anaokulu müdürü Serap Ekinci, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ekinci, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bu anlamlı günde bizlerle birlikte coşkumuzu paylaşan bütün velilerimize içtenlikli teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca programımızdan elde edilecek gelir, Şehit ve Gaziler Derneği'ne bağış olarak gönderilecektir." dedi.