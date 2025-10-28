Haberler

Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor

Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Hekimhan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Atatürk Anıtındaki program tamamlandı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt ilçesindeki anaokulu öğrencileri ise Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Öğrenci ve velilerin hazırladığı çeşitli yiyecek ve el emeği ürünleri okulda satışa sunuldu.Kermesten elde edilen gelir ise Şehit ve gazi yakınlarına verilecek.

Anaokulu müdürü Serap Ekinci, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ekinci, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bu anlamlı günde bizlerle birlikte coşkumuzu paylaşan bütün velilerimize içtenlikli teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca programımızdan elde edilecek gelir, Şehit ve Gaziler Derneği'ne bağış olarak gönderilecektir." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.