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Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından lise öğrencileri şiirler okudu. Törenlerde ilçe protokolü, askerler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş yöneticileri de yer aldı. Törenlerin sonunda şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.

Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Özavcı, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene İlçe Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende ise Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Personel Asteğmen Ahmet Tezcan, yaptığı konuşmada büyük zaferin 102'inci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende lise öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

İlçedeki kurum amirleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş yöneticilerinin de katıldığı törenden sonra Kaymakam Çalışır, makamında tebrikleri kabul etti.

İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret ederek burada şehitlere duada bulunuldu.

Hekimhan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Rıza Altıntop ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım tebrikleri kabul etti.

Daha sonra ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur'an okundu.

Kaynak: AA / Güncel

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