Malatya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, İzollu İlkokulu bahçesinde devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İzollu İlkokulu sınıf öğretmeni Hilal Aladağ Ekici yaptı. Daha sonra İzollu İlkokulu öğrencileri tarafından, şiir ve müzik dinletisi yapıldı, folklor oyunları sergilendi.

Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Darende

İlçedeki kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Kutlamalar daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda, ilçedeki ilk ve ortaokulların katılımıyla devam etti.

İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt vatandaşları selamlayarak öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

Programda, öğrenciler tarafından şiir, türkü ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Hekimhan

Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk konulmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir ve gösterileriyle devam etti.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü ile Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı