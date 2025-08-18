Malatya'nın Doğanyol ilçesinde orman yangını çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerine ulaşması ihtimaline karşı bazı ahırlardaki hayvanlar bölgeden tahliye edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, bir alan dışında yangının kontrol altına alındığını kaydetti.