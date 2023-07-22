Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin çevre ilçeler ve illerden de hissedildiği öğrenilirken, kısa süreli panik yaşandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan 4,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin çevre ilçeler ve illerden de hissedildiği öğrenilirken, kısa süreli panik yaşandı.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Malatya'da ve Doğanşehir'de binlerce ev yıkılmış ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. - MALATYA