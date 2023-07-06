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Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Türk Bayrağını Yeniledi

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Türk Bayrağını Yeniledi

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Darende İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, sarp kayalıklara tırmanarak direkte yıpranan Türk bayrağını yeniledi. Atıcı, bayrağı göndere çekerken Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirinden bir kıta da okudu.

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, sarp kayalıklara tırmanarak direkte yıpranan Türk bayrağını yeniledi.

İlçe kırsalındaki Hacılar Mahallesi'nde yıpranan Türk bayrağını gören Atıcı, bayrak direğinin bulunduğu kayalıklara tırmandı.

Kayalıklara güçlükle çıkan Atıcı, şiddetli rüzgarlarda yıpranan bayrağı ve halatını yenisiyle değiştirdi.

Atıcı, bayrağı göndere çekerken Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bir kıta da okudu.

Mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Atıcı'ya hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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