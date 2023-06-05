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Malatya-Kayseri Yolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Malatya-Kayseri Yolunda Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Güncel Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sele neden olan sağanak sonucu D 300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı. Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya- Kayseri yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İlçede akşam başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Sele neden olan sağanak sonucu D 300 Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yukarıulupınar mevkisinde etkili olan sel nedeniyle kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Sel sularıyla sürüklenen kaya parçaları kara yolunu kısmen kapattı.

Sel nedeniyle ilçedeki tarım alanları da su altında kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel

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