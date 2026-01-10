Haberler

Malatya-Kayseri kara yolundaki buzlanma ulaşımı aksattı
Malatya-Kayseri kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmakta. Yolda kalan araçlar için tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı. Sürücüler, buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Malatya- Kayseri kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Darende ilçesi Balaban Mahallesi arasındaki D-300 kara yolunda etkili olan buzlanma nedeniyle kamyon, tır ve otobüs gibi araçlar yolda kaldı.

Ulaşımda aksamalara neden olan buzlanma nedeniyle yolun her iki yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yolda kalan araçların çekilmesi, buzlanmanın giderilmesi ve D-300 kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.

