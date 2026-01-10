Malatya-Kayseri kara yolundaki buzlanma ulaşımı aksattı

Malatya- Kayseri kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Darende ilçesi Balaban Mahallesi arasındaki D-300 kara yolunda etkili olan buzlanma nedeniyle kamyon, tır ve otobüs gibi araçlar yolda kaldı.

Ulaşımda aksamalara neden olan buzlanma nedeniyle yolun her iki yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yolda kalan araçların çekilmesi, buzlanmanın giderilmesi ve D-300 kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.