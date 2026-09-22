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Malatya Kale'de İlköğretim Haftası törenle başladı, İzollu İlkokulu'nda sürdü

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Malatya Kale'de İlköğretim Haftası törenle başladı, İzollu İlkokulu'nda sürdü
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Malatya Kale'de İlköğretim Haftası, Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın ardından İzollu İlkokulu'nda düzenlenen programla kutlandı. Etkinlikte öğrenciler şiir okuyup gösteri sundu; törene Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İzollu İlkokulunun konferans salonunda devam eden programda konuşan Okul Müdürü Yüksel Kaplan, ilköğretimin bireyin hayat boyu sürecek olan gelişim ve öğrenme yolculuğunun temeli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Turan Atahan ve İlçe Emniyet Amiri Akan Kaya katıldı.

Kaynak: AA
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