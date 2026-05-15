Kale'de Bahar Şenliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen Bahar Şenliği'nde öğrenciler geleneksel oyunlar, ata sporları ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Melekbaba Gençlik Merkezi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen şenlik ilçe stadında gerçekleştirildi.

Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm ilkokullar ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin katıldı.

Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü üyeleri tarafından ilçe stadı içerisinde çeşitli istasyonlar kurularak öğrencilerle faaliyetler yapıldı.

Öğrenciler geleneksel okçuluk, matrak, mas güreşi gibi ata sporları, çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yanı sıra bardak oyunu, mangala gibi akıl-zeka oyunları, badminton, mini golf, sokak bowlingi, atletizm parkurları, sihirli labirent gibi kondisyona dayalı sportif faaliyetlere katıldı.

Düzenlenen faaliyetler sonrası öğrenciler halay çekti.

Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü Arif Yıldız, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
