Malatya Kale'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem, 30 Artçı Sarsıntı Meydana Geldi
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların büyüklüğü 1,2 ila 3 arasında değişiyor.
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.