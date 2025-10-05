Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkinliklerle kınandı.

İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne kadar yürüdü.

Burada toplanan katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Dua edilen programda katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde "Nehirden Denize, Maraş'tan Gazze'ye Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlendi.

Esat Coşan Camisi önünde ikindi namazının ardından toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Gazze'ye selam direnişe devam", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganlarıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek için tiyatral gösteri yapıldı.

Platform sözcüsü Adnan Alagöz, burada yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze'deki direnişine destek olmak ve İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde işlediği insanlık suçunu duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail tarafından, yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere el konulduğunu ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının engellediğini dile getiren Alagöz, şöyle konuştu:

"İsrail sadece işgalci değil aynı zamanda da hırsızdır. Gazze'ye ulaştırılmak istenen bu yardımlar aynı zamanda adalet arayışının sembölü ve bir vicdan hareketidir. Bugüne kadar atılmayan adımlar atılmalı ve artık kınamanın ilerisine geçilmeli. Gazze'ye insani yardımların girişini sağlamak zorundayız. Ayrıca İsrailli şirketlerin boykot edilmesi gerekiyor. Boykota devam edeceğiz"

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırılarını protesto eden vatandaşlar daha sonra dağıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları çocuklar tarafından çizilen resimlerle protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi organizasyonunda Rabia Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, "Filistin için Çiz" etkinliğinde buluştu.

Çocuklar çizdikleri resimlerle tepki gösterdi.

Çocuklar, Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları da attı.