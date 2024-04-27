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Malatya İl Müftülüğü, Hac Hazırlık Kursu Düzenledi

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Malatya İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu öncesinde hacca gidecek adaylara yönelik hac hazırlık kursu düzenledi. İl Müftüsü Ramazan Dolu, kursun açılışında hacı adaylarına yolunun açık olmasını temenni etti ve hac ibadetinin önemini vurguladı.

Malatya İl Müftülüğünce, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu öncesinde hacca gidecek adaylara yönelik hac hazırlık kursu düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen "Hac Hazırlık Kursu"nun açılışında konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, heyecanla hacca gitmeyi bekleyen ve kurada çıkma bahtiyarlığını yaşayan hacı adaylarının yolunun açık olmasını temenni etti.

O güzel mekana ve kutsal beldeye gideceklerin artık hacda yapılması gerekenlerin kendilerince anlatılacağı belirten Dolu, "Hacca dair hazırlıklar yapacaksınız, bu demektir ki artık yola çıktınız, yola revan oldunuz. Hacca niyet etmek ve haç için yola çıkmak niyet ettikten hemen sonra Allah'ın lütfu, rahmeti bereketiyle niyet etmeden itibaren hac ibadetinin sevabı üzerimize yağar." diye konuştu.

Haccın zor ve meşakkatli olduğunu bu nedenle hacı adaylarının eğitimlere katılmasının önemli olduğunu anlatan Dolu, "Sabır gerektiren bir ibadet, eğitimlerinizi tamamlar, hazırlıklarınızı güzelce yaparsanız, ibadet oldukça kolaylaşır. " dedi.

Dolu'nun konuşmasının ardından müftülük personelince kursa katılanlara hacda yapmaları gereken hususlar anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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